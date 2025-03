Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Bauteile eines Traktors - Polizei sucht Zeugen

Demern (ots)

Nachdem unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen mehrere Bauteile eines Traktors entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach derzeitigem Stand verschafften sich Unbekannte in der Nacht vom 02. zum 03. März Zutritt zu der landwirtschaftlichen Zugmaschine, die im Bereich der Dorfstraße in Demern abgestellt war. Der oder die Unbekannten demontierten diverse verbaute Gegenstände des Traktors, entwendeten diese und verursachten so einen Schaden von circa 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell