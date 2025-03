Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 27-Jähriger mit Haftbefehl festgenommen

Kehl (ots)

Am Freitagmorgen (28.03.) wurde ein französischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauchs vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen Haftstrafe.

