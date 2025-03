Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vier Jahre Einreiseverbot: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Rheinmünster (ots)

Bei der Kontrolle eines Fluges aus Porto am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am Donnerstagmittag (27.03.) ein pakistanischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei überprüft. Der 25-Jährige wies sich mit einem pakistanischen Pass und einem litauischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung der Dokumente wurde festgestellt, dass der Aufenthaltstitel für ungültig erklärt worden war. Somit bestand gegen den 25-Jährigen der Verdacht der unerlaubten Einreise. Bei der weiteren Befragung legte er einen polnischen Führerschein vor, der jedoch verfälscht worden war. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde zudem eine gefälschte pakistanische Identitätskarte aufgefunden. Da der 25-Jährige nach Auskunft der portugiesischen Behörden über ein Aufenthaltsrecht in Portugal verfügt, wurde er am 28.03. nach Portugal abgeschoben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Verschaffen falscher amtlicher Ausweise und unerlaubter Einreise. Zudem wurde gegen ihn ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt.

