Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährliche Körperverletzung in Rastatt: Bundespolizei ermittelt

Rastatt (ots)

Am Mittwochabend (26.03.) gegen 22.00 Uhr kam es am Bahnhof Rastatt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit einem Schlagring auf den Kopf, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Der Geschädigte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vorausgegangen war ein Familienstreit zwischen dem Geschädigten und seiner Tochter, in den sich zwei Unbeteiligte einmischten, von denen einer den Angriff mit dem Schlagring ausführte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

