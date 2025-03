Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Internationaler Haftbefehl gegen 28-Jährigen vollstreckt

Kehl (ots)

Bereits am Dienstag (25.03.) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen serbischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 28-Jährige war zu Fuß von Straßburg nach Kehl unterwegs, als er von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle verbracht, um dort seine Fingerabdrücke zu überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige mit einem Auslieferungshaftbefehl gesucht wurde. Die serbischen Behörden hatten den internationalen Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Der 28-Jährige wurde daraufhin am Mittwoch dem Amtsgericht Offenburg vorgeführt, das den Auslieferungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Serbien wartet.

