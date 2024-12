LPI-J: Keine Selbstbedienung

Jena (ots) - Als ein 54-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Stapff-Straße am Dienstagabend in seinen Keller ging, fehlte etwas. Unbekannte hatten sich Zutritt verschafft und aus dem Abstellraum das E-Bike im Wert von gut 4.000,- Euro entwendet. Die Ermittlungen zu den Langfingern dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr