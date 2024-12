Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger von Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 05.12.2024, ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Camsdorfer Brücke. Ein 33-jähriger Fußgänger querte die Straße an der Lichtzeichenanlage Camsdorfer Ufer zur Camsdorfer Straße bei Lichtzeichen grün. Als sich dieser mittig der Fahrspur befand, kam ein Pkw aus Richtung Eisenbahndamm angefahren. Der Fahrzeugführer, für welchen Lichtzeichen rot war, indes hielt nicht an, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Der 33-Jährige wurde am Bein getroffen und konnte sich nur auf der Motorhaube abstützen. Erst dann hielt der Pkw. Nachdem der 33-Jähige, sichtbar humpelnd, neben das Fahrzeug trat, fuhr der unbekannte Fahrer an und pflichtwidrig davon. Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich um einen Pkw Kombi, vermutlich in silberner Farbe, mit dem Kennzeichenfragment SHK. Der Fahrer soll männlich und zwischen 50 und 60 Jahren alt gewesen sein. Mehr ist derzeit nicht bekannt. Zur Klärung des Verkehrsunfalls sucht die Jenaer Polizei daher Zeugen. Wer kann Hinweise zum Fahrzeug oder gar dem Fahrer geben? Wer hat zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls etwas mitbekommen und kann Hinweise zum Hergang geben? Die Erreichbarkeit in telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung der Vorgangsnummer 314973/2024, gegeben.

