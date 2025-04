Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne Licht und Frontschürze: Alter Ford Kleinwagen flieht vor der Polizei

Meinerzhagen (ots)

Ein Autofahrer ist letzte Nacht vor der Polizei geflüchtet. Er ignorierte alle Anhaltezeichen der Beamten und fuhr in halsbrecherischer Weise durch die Stadt.

Zeugen hatten das Auto um 22.26 Uhr gemeldet, weil es am Rothenstein ohne Kennzeichen, Licht und mit kaputter Frontschürze unterwegs war. Der Wagen kam einer Streife an der Oststraße entgegen. Die Beamten gaben Weisung anzuhalten, die der Fahrer ignorierte. Stattdessen fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Dabei überholte er in riskanter Weise andere Autofahrer, fuhr falschherum in einen Kreisverkehr ein, überfuhr rote Ampeln und in gesperrte Straßen. Die Fahrt führte über die B54, Birkeshöhstraße, Lindenstraße, Gerichtsstraße, Löher Weg, Krim und Hauptstraße. Hier verloren die Beamten den Sichtkontakt zum extrem waghalsig fahrenden Autofahrer.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht dringend Zeugen. Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Wer weiß, wo sich das Auto befindet?

Beim Wagen handelt es sich um einen Kleinwagen der Marke Ford Fiesta rund um das Baujahr 2007 in dunkelblau bis schwarz. Die Frontschütze fehlte. Die Vorderlichter waren defekt. Es waren keine Kennzeichen angebracht. Der Fahrer war männlich, 20-30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und trug ein weißes Oberteil.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

