Iserlohn (ots) - Unbekannte hebelten zwischen Freitagabend und Montagmorgen an einer Tür in der Friedrichstraße. Sie wollten so in das innerstädtische Geschäft eindringen, was jedoch misslang. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

