Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub am Sauerfeld: Fahndung nach Täter mit Kalaschnikow-Tattoo

Lüdenscheid (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter haben gestern, gegen 9.16 Uhr, am Sauerfeld einen Lüdenscheider (18) beraubt. Kurz zuvor war man aus der Linie 41 ausgestiegen. Die Täter drohten ihrem Opfer an der Haltestelle Schläge an, nahmen sein Portemonnaie an sich und entwendeten Bargeld. Das Opfer versuchte darauf zu Fuß zu flüchten. Die Täter nahmen die Verfolgung auf und provozierten und bedrohten ihr Gegenüber erneut im Bereich des Rosengartens. Schlussendlich gelang es dem 18-Jährigen zu fliehen und die Polizei zu rufen. Die Sicherung der Videoaufzeichnungen aus dem Linienbus wurden bereits veranlasst.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Erster Täter: männlich, ca. 15-16 Jahre, etwa 165-175 cm, dickere Statur, schwarze kurze Haare, schwarze Sweatshirt-Jacke, schwarze Hose

Zweiter Täter: männlich, ca. 17-18 Jahre, etwa 180-185 cm, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, schwarzes Tattoo am rechten Handgelenk in Form einer Schusswaffe (möglicherweise Kalaschnikow), schwarze Sweatshirt-Jacke, schwarze Hose

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Sauerfeld oder im Rosengarten beobachtet haben. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell