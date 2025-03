LPI-J: Zwei Ladendiebstähle mit unterschiedlichem Ausgang

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Physiotherapie in der Weimarer Innenstadt einzudringen. Hierzu versuchten sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, so dass es bei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro blieb. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

