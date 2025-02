POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Rad- und Autofahrer - PM Nr.1

Mannheim (ots) - Derzeit ist die Feuerwehr und Polizei im Einsatz um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Schütte-Straße zu bekämpfen. Über das Schadensausmaß oder verletzte Personen können noch keine Informationen gegeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Maik Domberg Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

mehr