Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall mit Motorradfahrer

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 16.10.2024 gegen 16:00 Uhr kam es auf der B94 am Abzweig Niederböhmersdorf zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorradfahrer und zwei beteiligten PKW`s. Der 45-jährige Motorradfahrer überholte in einer Kurve eine 46-jährige PKW-Fahrerin in Fahrtrichtung Zeulenroda-Triebes als ihm eine 57-jährige PKW-Fahrerin mit Fahrtrichtung Neuärgernis entgegenkam. Trotz Ausweichen nach rechts und Gefahrenbremsung konnte die 57-jährige den Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit dem PKW und wurde in Folge gegen den zuvor überholten PKW geschleudert. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere zehntausend Euro. Die Bundesstraße musste für fast 3 Stunden voll gesperrt und der Verkehr großräumig umgeleitet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Motorradfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. <BF>

