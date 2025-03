LPI-J: Buntmetalldiebstahl

Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Deutschen. Der Mann selbst konnte nicht aufgegriffen werden, aber seine Mutter. Diese hat schließlich auch die Geldstrafe in Höhe von knapp 80,00 Euro beglichen und ihren Sohn so vor einem Gefängnisaufenthalt bewahrt. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen eine 47-jährige Frau vollstreckt. Gegen sie bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Meiningen, welchen sie ...

