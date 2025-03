LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Weimar (ots) - Am Mittwochmorgen, kurz vor 02:00 Uhr wurde in Weimar-Schöndorf ein Brand gemeldet. Auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um einen Brand. Die 27-jährige Mieterin der Wohnung hatte auf ihrem Balkon Unmengen an Zigarettenstummeln gesammelt bzw. entsorgt, ...

