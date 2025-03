LPI-J: Zigarette nicht richtig ausgemacht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dornburg-Camburg: In einer Ortschaft der Gemeinde Dornburg-Camburg ereignete sich am Dienstag gegen 16:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Pkw durch den Ort und musste aufgrund eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs nach links ausweichen, um daran vorbei zu fahren. In diesem Moment lief eine 95-jährige Frau über die Straße, die vom Pkw der Frau erfasst ...

mehr