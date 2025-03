LPI-J: Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Jena (ots) - An eine Hauswand im Steinweg brachten Unbekannte ein großes Graffito an. Im Ausmaß von 8 mal 3 Metern sind verschiedene Buchstaben zusammenhangslos und augenscheinlich ohne politischem Hintergrund in schwarzgrauer Farbe gesprayt worden. Die Tat muss sich in der Zeit von Montag zum Dienstag ereignet haben. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ist aufgenommen worden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

