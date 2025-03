Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Unfall bei tiefem Sonnenstand

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: In einer Ortschaft der Gemeinde Dornburg-Camburg ereignete sich am Dienstag gegen 16:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Pkw durch den Ort und musste aufgrund eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs nach links ausweichen, um daran vorbei zu fahren. In diesem Moment lief eine 95-jährige Frau über die Straße, die vom Pkw der Frau erfasst wurde und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein möglicher Grund, warum die 25-Jährige die querende Fußgängerin nicht sah, war die tiefstehende Sonne. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ist eingeleitet worden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell