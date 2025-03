Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sinnlose Aggressionen

Jena (ots)

Ein 36-Jähriger aus Jena hat am vergangenen Mittwoch mehrfach die Polizei gefordert. Eingangs schlug er im Burgaupark einer Frau unvermittelt auf den Kopf. Anschließend ließ der Aggressor seine Wut an einem geparkten Pkw aus. Kurze Zeit später meldeten Passanten, dass sie am Bahnhof in Göschwitz von einem Mann angepöbelt wurden und dieser auf das Gleisbett urinierte. Dabei handelte es sich ebenfalls um den 36-Jährigen, der anschließend von Polizisten in Gewahrsam genommen werden konnte. Aufgrund seines weiterhin auffälligen Verhaltens, die auch auf den Konsum von Alkohol und Drogen zurückzuführen waren, erfolgte die Einweisung des Delinquenten in eine Fachklinik.

