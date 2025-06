Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein/Ulm - Trunkenheitsfahrt von Blaustein nach Ulm

Bordsteinkanten helfen einem Autofahrer in der Nacht von Pfingstsonntag auf den Pfingstmontag, die Spur zu halten.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten in der Nacht vom Pfingstsonntag auf den Pfingstmontag über Notruf der Polizei einen Pkw Toyota Avensis, welcher von in auffälliger Fahrweise die B 28 von Blaustein in Richtung Ulm fuhr.

Der Lenker hatte augenscheinlich erhebliche Probleme, seine Fahrspur zu halten.

Der Pkw fiel kurz nach 23 Uhr auf, als dieser wiederholt die Bordsteinkanten am rechten Fahrbahnrand quasi als seitliche Führung benutzte, um Richtung Ulm zu fahren. In mehreren Fällen geriet der Toyota auch auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs.

In Ulm konnte eine Polizeistreife den Toyota in der Blaubeuer Straße einholen und kurz vor der Einfahrt in das "Blaubeurer Tor" stoppen.

Als Fahrzeuglenker wurde ein 38-Jähriger Mann festgestellt, der einen "ziemlich betrunkenen Eindruck" machte. Ein erster Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht, der Alkoholtester ergab einen Wert von rund 2,5 Promille.

