Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ratekau/Bad Schwartau

Alkoholisierter Fahrer gefährdet Fußgängerin - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich eine Trunkenheitsfahrt in Ostholstein, welche durch Ratekau führte und schlussendlich von Polizeikräften in Bad Schwartau beendet werden konnte. In Ratekau wurde in diesem Zusammenhang eine bisher unbekannte Fußgängerin von dem tatverdächtigen Fahrer gefährdet. Die Polizei sucht derzeit nach dem Opfer des gefährlichen Verkehrsmanövers und nach weiteren Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr ging der Notruf über ein Fahrzeug ein, welches in auffälliger Fahrweise geführt wird und sich von Ratekau über die Bäderstraße in Richtung Bad Schwartau bewegt.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Schwartau fahndeten daraufhin nach dem gesuchten VW Golf in schwarz und stoppten ihn wenig später in der Lübecker Straße in Bad Schwartau.

Am Steuer des Wagens befand sich ein 62 Jahre alter Ostholsteiner, welcher augenscheinlich alkoholisiert wirkte. Ein Atemalkoholtest bestätige die Einschätzung der Beamten vor Ort. Ein vorläufiges Ergebnis ergab einen Wert von 2,88 Promille.

Im Anschluss wurde der Tatverdächtige zur Polizeidienststelle verbracht. Dort schlossen sich eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Parallel dazu ergaben sich Hinweis darauf, dass der Fahrer auf dem Weg nach Bad Schwartau in der Bäderstraße in Ratekau eine Verkehrsinsel überfuhr und den dortigen Kreisverkehr über die Gegenfahrbahn verließ. Dabei geriet der Wagen auf den angrenzenden Gehweg und gefährdete eine dort befindliche Passantin.

Das Polizeirevier Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen, die Beobachtungen zur auffälligen Fahrweise des schwarzen VW Golf am Dienstagnachmittag gemacht haben. Darüber hinaus wird die gefährdete Frau, die sich zur Tatzeit auf dem Gehweg der Bäderstraße in Ratekau befand, als wichtige Zeugin angesehen und gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 0451-220 750 oder per E-Mail an: BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell