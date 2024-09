Polizeidirektion Lübeck

Bereits am 1. August 2024 (Donnerstag) ereignete sich früh morgens in der Segeberger Straße in Stockelsdorf ein Verkehrsunfall. Auf Höhe der Einmündung zur Ahrensböker Straße stießen ein Opel und ein Kipplader seitlich zusammen. Die Fahrerin oder der Fahrer des Opels entfernte sich rasch in Richtung Ortsausgang. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen viertel nach sechs des Donnerstagmorgens fuhr ein 43-jähriger Lübecker mit einem Kipplaster auf der Segeberger Straße in Stockelsdorf aus Lübeck kommend in Richtung Westtangente. Nach passieren der Einmündung zur rechtsliegenden Ahrensböker Straße näherte sich dem Laster von hinten links auf der zweiten Spur ein grauer Kleinwagen. Anschließend kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kleinwagen mit seinem rechten Außenspiegel gegen den Kipper fuhr.

Ohne jedoch zu reagieren, wurde der graue Wagen schnellen Tempos in Richtung Tangente weitergeführt. Der Lübecker konnte am Unfallort die Spiegelverkleidung einsammeln. Demnach handelte es sich bei dem Wagen um einen Opel. Der 43-Jährige gab noch an, dass an dem Opel vermutlich ein Kennzeichen aus Ostholstein angebracht war. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizeistation in Stockelsdorf hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun nach der Verursacherin oder dem Verursacher. Außerdem werden weitere Zeugen gebeten, die Hinweise zum Opel, der Fahrzeug führenden Person oder den Verbleib geben können, sich bei der Polizei in Stockelsdorf zu melden.

Zu erreichen sind die Beamten unter der Rufnummer 0451-498560 oder per Email unter stockelsdorf.pst@polizei.landsh.de.

