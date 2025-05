POL-HK: Schwarmstedt: Brand auf dem Schulhof der KGS Schwarmstedt - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots) - 01.05.2025 / Auseinandersetzung Lindwedel: Am Donnerstagabend kam es in der Sprockhofer Straße zu einer Auseinandersetzung in der Nachbarschaft, die die Einleitung diverser Strafverfahren zur Folge hatte. Grund waren Streitigkeiten um ruhestörenden Lärm, die zunächst in Beleidigungen, ...

mehr