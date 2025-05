Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Auseinandersetzung; Schwarmstedt/Soltau/Schneverdingen: Einbrüche; Hünzingen: Körperverletzungen; Schneverdingen: Unfallflucht; Hodenhagen: Unfall; Schneverdingen: Unfall mit Verletzten

Heidekreis (ots)

01.05.2025 / Auseinandersetzung

Lindwedel: Am Donnerstagabend kam es in der Sprockhofer Straße zu einer Auseinandersetzung in der Nachbarschaft, die die Einleitung diverser Strafverfahren zur Folge hatte. Grund waren Streitigkeiten um ruhestörenden Lärm, die zunächst in Beleidigungen, Bedrohungen sowie einer versuchten Körperverletzung übergingen und mit dem Einsatz von Reizstoff beendet wurden. Der Hauptaggressor, ein polizeibekannter 17-Jähriger, wurde dabei leicht verletzt. Das hinderte ihn jedoch nicht daran auch die Einsatzkräfte der Polizei zu beleidigen. Er wurde schlussendlich an seine Mutter übergeben.

01.05.2025 / Firmeneinbruch I

Schwarmstedt: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in einen Landmaschinenhandel im Gewerbegebiet "Am Varrenbruch" ein und entwendeten Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

01.05.2025 / Firmeneinbruch II

Soltau: In der Nacht zu Donnerstag durchtrennten Unbekannte einen Maschendrahtzaun im Gewerbegebiet Almhöhe, um auf das Gelände einer Firma Am Hornberg zu gelangen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

01.05.2025 / Körperverletzungen beim "Tanz in den Mai"

Hünzingen: In der Nacht zum 1. Mai kam es vor einem Veranstaltungsgelände in Hünzingen zu zwei gemeldeten Körperverletzungsdelikten. Zunächst meldeten Zeugen gegen 22:40 Uhr eine Personengruppe, die auf einen Mann einschlagen und eintreten soll. Um 00:20 Uhr mussten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis aus dem gleichen Anlass nochmals anrücken. In beiden Fällen konnte die Tätergruppe, bei denen es sich um mehrere junge Männer handeln soll, unerkannt flüchten. Die beiden Opfer, ein 19- sowie 21-Jähriger, wurden jeweils leicht verletzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

01.05.2025 / Einbruch in Werkstatt

Schneverdingen: Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag die Seiteneingangstür einer Werkstatt im Südring auf und entwendeten schließlich Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05193-982500 entgegen.

30.04.2025 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Am Mittwochnachmittag bog gegen 15:15 Uhr eine silberne Mercedes-Benz E-Klasse (älteres Baujahr) von der Gartenstraße in die Oststraße ab und übersah dabei einen 16-jährigen Radfahrer. Durch den anschließenden Zusammenstoß landete der Jugendliche auf der Motorhaube des Autos und verletzte sich dabei leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ jedoch die Unfallstelle und wird nun durch die Polizei gesucht. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

30.04.2025 / Unfall

Hodenhagen: Am Mittwochmittag kam es gegen 14:00 Uhr am Schmorsberg in Hodenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 70-jährige Frau schwer verletzt wurde. Zuvor kam sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Dame schließlich befreien. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

30.04.2025 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Schneverdingen: Ein 23-jähriger Transporterfahrer wollte am Mittwochmittag vom Lorenweg in die Finteler Straße einbiegen. Dabei übersah er ein von links kommendes, vorfahrtberechtigtes Auto. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher sowie der 66-jähriger Fahrer des anderen Autos leicht verletzt. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

