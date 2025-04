Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Erneut an Handtaschen gerissen; Rethem: Versuch in Scheune einzudringen; Soltau: Unfall mit Radfahrer

29.04.2025 / Erneut an Handtaschen gerissen

Walsrode: Am Dienstagmorgen kam es erneut zu zwei Taten, bei denen ein junger Mann die Handtaschen älterer Damen ins Visier nahm. Zunächst näherte sich der Täter um 08:50 Uhr einer 67-Jährigen in der Moorstraße von hinten. Das Opfer konnte das Entreißen der Handtasche jedoch durch energisches Festhalten verhindern, sodass der junge Mann ohne Beute flüchtete. Nur 20 Minuten später ereignete sich in der Saarstraße eine gleichgelagerte Tat. In Höhe des Friedhofs wurde einer 66-jährigen Frau die Handtasche von hinten entrissen. Das Opfer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete mit der erlangten Tasche über den Friedhof. Im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen möglichen Tatverdächtigen im Stadtgebiet feststellen und zur Wache verbringen. Der Ermittlungsdienst prüft nun, ob der 18-Jährige für diese und weitere Taten in Frage kommt. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er, in Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, entlassen.

29.04.2025 / Versuch in Scheune einzudringen

Rethem: Unbekannte versuchten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in eine verschlossene Scheune in der Rodewalder Straße einzudringen. Aufgrund der guten Sicherung des Scheunentors misslang dieses jedoch. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

29.04.2025 / Unfall mit Radfahrer

Soltau: Eine 80-Jährige wollte am Dienstagnachmittag mit seinem Auto von der Tetendorfer Straße in die Walsroder Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 14-jährigen Pedelec-Fahrer, der den dortigen Fahrradweg in falscher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen beide Unfallbeteiligte wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

