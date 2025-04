Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Fahrzeugkontrolle; Walsrode: Stoffbeutel entrissen; Bomlitz: Diebstahl; Walsrode: Trickdieb; Schwarmstedt: Einbruch; Walsrode: Brand; Soltau: Taxifahrer unter Einfluss

Heidekreis (ots)

28.04.2025 / Fahrzeugkontrolle

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagnachmittag ein Auto mit drei Insassen auf dem A 27-Parkplatz "Krelinger Heide". Hierbei stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf THC, Methamphetamin und Amphetamin. Zudem entdeckten die Kontrollkräfte diverse Smart Home-Artikel in Wert von über 6.000 Euro, die originalverpackt und ungeöffnet auf der Rückbank lagen. Da die drei polizeibekannten Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, wurde das vermeintliche Diebesgut sichergestellt. Dem Fahrer wurde zudem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

28.04.2025 / Stoffbeutel entrissen

Walsrode: Am Montagnachmittag wurde gegen 17:10 Uhr zunächst einer 86-jährigen Dame ein Stoffbeutel in Höhe des Friedhofs in der Saarstraße von einem Mann entwendet, der die Beute beim Vorbeilaufen ergriff. Am Abend entriss ein Unbekannter dann einer 84-Jährigen den Stoffbeutel. Ein junger Mann näherte sich dabei gegen 21:00 Uhr dem Opfer in Höhe der Sportanlage in der Ostdeutschen Allee von hinten. Die 84-Jährige fiel bei der Tat zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Täter flüchtete mit dem grünen Stoffbeutel zurück in Richtung Bahnhof und kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 1,75m - dünne Statur - 20 bis 23 Jahre - dunkel gekleidet - dunkle Haare

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

28.04.2025 / Diesel aus Baufahrzeugen entwendet

Bomlitz: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende insgesamt etwa 1.500 Liter Diesel aus fünf Baufahrzeugen, die auf einer Baustelle in der Fallingbosteler Straße standen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bomlitz unter 05161-949630 entgegen.

28.04.2025 / Falscher Handwerker

Walsrode: Am Montagmorgen verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu der Wohnung einer 85-Jährigen in der Wurzelförde, indem er sich als Handwerker ausgab und vorgab die Heizungsrohre überprüfen zu müssen. Dabei entwendete der Trickdieb die Geldbörse der gutgläubigen Dame. Der schlanke Täter hatte helles Harr und wird auf etwa 1,80m geschätzt. Er trug grau-blaue Arbeitskleidung. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

28.04.2025 / Einbruch in Jugendtreff

Schwarmstedt: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten eines Jugendtreffs in der Straße "Unter den Eichen" ein. Die Täter hebelten dabei ein Oberlicht auf, nachdem sie eine Mülltonne als Leiter genutzt haben. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher diverse Räume. Sie verließen das Objekt anschließend mit ihrer Beute über das Küchenfester. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

28.04.2025 / Brennende Baumstämme

Walsrode: Ein Zeuge meldete am frühen Montagmorgen brennende Baumstämme, die sich an einem Waldweg in Düshorn, bei der dortigen Autobahnbrücke an der Ludwig-Rahlfs-Straße, befanden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

28.04.2025 / Taxifahrer unter Einfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagmittag einen 54-jährigen Taxifahrer in der Lüneburger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell