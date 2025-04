Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Korrektur: Soltau, blutender Mann

Heidekreis (ots)

Korrektur: 1. Soltau, blutender Mann:

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend:

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, begab sich ein stark blutender, betrunkener Mann in einen hiesigen Discounter in der Böhmheide. Der 27-jährige wurde mit Verdacht auf Nasenfraktur zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Derzeit ist noch unklar, wie es zu den Verletzungen des Mannes gekommen ist. Zeugenhinweise zum vorliegenden Sachverhalt werden an die Polizei Soltau unter 05191 93800 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell