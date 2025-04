Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, blutender Mann 2. Walsrode, Verkehrsüberwachung 3. Eickeloh, Trunkenheit im Straßenverkehr

Heidekreis (ots)

1. Soltau, blutender Mann:

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, begab sich ein stark blutender, betrunkener Mann in einen hiesigen Discounter in der Böhmheide. Der 27-jährige wurde mit Verdacht auf Nasenfraktur zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Derzeit ist noch unklar, wie es zu den Verletzungen des Mannes gekommen ist. Zeugenhinweise zum vorliegenden Sachverhalt werden an die Polizei Soltau unter 05191 93800 erbeten.

2. Walsrode, Verkehrsüberwachung:

Am Samstagabend wurden im Stadtgebiet Walsrode gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden bei sonnigem Wetter insbesondere Krafträder und die gefahrenen Geschwindigkeiten in den Fokus der Kontrollen gerückt. Im Zuge der Kontrolle wurde einem Fahrzeugführer eines Kraftrades aufgrund technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt. Es konnten zudem mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Hierbei wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von über 75 km/h im Stadtgebiet gemessen.

3. Eickeloh, Trunkenheit im Straßenverkehr:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Rahmen der Streifenfahrt in der Ortschaft Eickeloh ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Bergen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab zudem, dass dieser Fahrzeugführer darüber hinaus auch andere berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

4. Bad Fallingbostel, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkohol am Steuer:

In der Freitagnacht hatten Beamte des PK Bad Fallingbostel im Rahmen der allgemeinen Verkehrsüberwachung diverse Feststellungen:

Bei einer Kontrolle in der Ellernstraße in Bad Fallingbostel gab ein 33-jähriger Bad Fallingbosteler an, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Eine Überprüfung ergab jedoch schnell, dass ihm dieser aufgrund anderer Vergehen entzogen worden ist. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ein 38-jähriger Bad Fallingbosteler führte seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Er wurde ebenfalls im Stadtgebiet kontrolliert und ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 0,92 o/oo. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die Folge wird ein Fahrverbot und eine Geldbuße sein.

Und schließlich fiel bei einer weiteren Kontrolle auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Berlin auf. Er legte den Polizeibeamten einen ausländischen Führerschein vor. Da er jedoch bereits seit zwei Jahren seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, hatte dieser seine Gültigkeit verloren. Neben dem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet ihn nun auch zusätzlich noch ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, da ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,82 o/oo ergab. Auch seine Fahrt war nach der Kontrolle beendet.

5. A 7, Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten:

Am Sonnabend kam es gegen 10:00 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 38-jähriger Autofahrerin eines Tesla und ein 45-jähriger Fahrer eines Ford bemerkten den bis zum Stillstand bremsenden Verkehr vor der Anschlussstelle Dorfmark zu spät. Sie fuhren aufeinander und auf einen weiteren Pkw auf. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Durch den Verkehrsunfall entstand erheblicher Rückstau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell