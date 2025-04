POL-HK: Walsrode: Brand in Walsrode - Polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen

Heidekreis (ots) - 23.04.2025 / Werkzeug aus Werkstatt entwendet Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in einen Werkstattraum in der Schneverdinger Straße im Stadtteil Heber ein und entwendeten schließlich Werkzeug in Wert von 7.000 Euro. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in ...

mehr