Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Gebäudebrand

Heidekreis (ots)

09.04.2025 / Gebäudebrand

Walsrode: Am Mittwoch wurde gegen 12:40 Uhr ein Gebäudebrand in der Innenstadt von Walsrode gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines Gebäudekomplexes in der Langen Straße in Brand, das unter anderem als Sozialunterkunft dient sowie für betreutes Wohnen genutzt wird. Das Feuer konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und größtenteils gelöscht werden. Hierdurch wurde ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert.

Bis auf zwei, konnten alle dort gemeldeten Personen evakuiert werden. Vier Personen verletzten sich hierbei leicht. Eine erste Absuche brandbetroffener Gebäudebereiche führte zum Auffinden einer verstorbenen Person. Da eine komplette Begehung des Objektes noch nicht möglich ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die zweite vermisste Person ebenfalls noch im Gebäude befindet.

Die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Stadt Walsrode andernorts untergebracht, da der Gebäudekomplex nicht mehr bewohnbar ist. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern weiterhin an. Hierfür bleibt die Lange Straße bis auf Weiteres für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis aufgenommen. Weitere Informationen, insbesondere zur Schadenshöhe, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell