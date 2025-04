POL-HK: Buchholz (Aller): Einbruch

Heidekreis (ots) - 07.04.2025 / Einbruch am Vormittag Neuenkirchen: Unbekannte drangen am Montag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in ein Wohnhaus im Ortsteil Grauen, in der Straße "Am Ortsfeld", ein. Die Täter hebelten zum Einstieg das Küchenfenster auf und flüchteten unter Mitnahme vom Diebesgut in ...

mehr