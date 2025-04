Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meldung zum Wochenende 04.-06.04.2025

Landkreis Heidekreis (ots)

Gleich drei Fahrzeugführer wurden am Freitagvormittag ohne die erforderliche Fahrerlaubnis von den Kollegen in Bad Fallingbostel festgestellt. Zunächst wurde gegen 07:45 Uhr in der Straße Am Hamberg ein Gespann aus Pkw und Kfz-Anhänger kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeiverbeamteten fest, dass der 43-Jährige Fahrzeugführer aus dem Heidekreis nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse für das geführte Gespann besaß. Kurz darauf wurde ein weiteres Gespann an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel kontrolliert. Der 67-jährige Fahrzeugführer aus Schleswig-Holstein konnte ebenfalls nur die Fahrerlaubnisklasse B vorzeigen, obwohl er für das geführte Gespann aus Pkw und Anhänger die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt hätte. Gegen 08:50 Uhr wurde ein Gespann aus Kleintransporter und Anhänger auf dem Parkplatz Steinbach kontrolliert. Auch hier konnte von dem 26-jährigen Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen nicht die passende Fahrerlaubnis vorgezeigt werden. Des Weiteren war der Mann zur Festnahme ausgeschrieben, sodass er direkt vor Ort festgenommen wurde. Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen diese wird nun wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt. Am frühen Sonntagmorgen rückte eine Streifenwagenbesatzung zu einer Gefahrenstelle auf der Autobahn 7, Richtungsfahrbahn Süden, aus. Verkehrsteilnehmer hatten einen liegengebliebenen, unbeleuchteten Pkw gemeldet. Vor Ort stellten die Kollegen die Fahrzeugführerin fest, welche angab, aus Spritmangel liegengeblieben zu sein. Bei der 28-jährigen Frau aus Hamburg konnten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht schnell: 1,17 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme und dass die Dame ab sofort zu Fuß gehen muss, denn der Führerschein blieb direkt bei den Kollegen. Am späten Samstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung kurz vor Mitternacht auf dem Gelände der Rastanlage Allertal West einen Pkw. Hierbei stellten die Polizeiverbeamteten fest, dass für den kontrollierten Pkw kein gültiger Pflichtversicherungsvertrag bestand. Dem 37-jährigen Fahrzeugführer aus Delmenhorst wurde die Weiterfahrt untersagt. Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 03:40 Uhr ein weiterer Pkw kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizeiverbeamteten fest, dass auch für diesen PKW kein gültiger Pflichtversicherungsvertrag bestand und dieser seitens der Zulassungsbehörde zur Entstempelung ausgeschrieben war. Dem 23-jährigen Fahrzeugführer aus Hannover wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Fahrzeugführer wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Am Sonntagmorgen gegen 03:25 Uhr wurde ein schlafender 36-jähriger Mann in seinem laufenden PKW auf der Straße Am Westerfeld in Soltau angetroffen und kontrolliert. Die Kollegen staunten nicht schlecht, als sie Alkoholgeruch wahrnahmen. Die Folge waren Blutentnahme, ein Strafverfahren sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr kontrollierten die Kollegen aus Munster in der Straße Am Hanloh einen 41-jährigen Golf-Fahrer. Bei dem Mann konnte Alkoholgeruch festgestellt werden und der Alcotest bestätigte dies: 1,27 Promille. Die Folge waren eine Blutentnahme, ein Verfahren und dass der Mann seinen Golf nun stehenlassen muss, denn der Führerschein verblieb direkt bei den Kollegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell