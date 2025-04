Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: In Wohnung eingestiegen; Walsrode: E-Scooter entwendet; Schneverdingen: Autoscheiben eingeschlagen; Walsrode: Vorfahrt genommen; Bad Fallingbostel: Unter Kokainfluss am Steuer

Heidekreis (ots)

04.04.2025 / In Wohnung eingestiegen

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Vogteistraße ein. Dabei nutzten die Täter die Gelegenheit einer "auf Kipp" stehenden Terrassentür. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

03.04.2025 / Mehrere E-Scooter entwendet

Walsrode: Am Donnerstag entwendeten Unbekannte in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt drei E-Scooter, die jeweils angeschlossen am Gymnasium Walsrode, dort am Fahrradständer zur Grünstraße, standen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

03.04.2025 / Autoscheiben eingeschlagen und Geldbörsen entwendet

Schneverdingen: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Donnerstag die Scheiben zweier Fahrzeuge ein, um die darin befindlichen Geldbörsen zu entwenden. Die tatbetroffenen Autos standen auf Grundstücken in der Feldstraße sowie in der Weststraße. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Die Polizeiinspektion rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Wertgegenstände (offen sichtbar) im Fahrzeug liegen!

03.04.2025 / Vorfahrt genommen

Walsrode: Am Donnerstagmittag drängelte sich eine 61-jährige Frau mit ihrem Auto vom Sparkassen-Parkplatz auf den Kirchplatz, ohne auf den Vorrang des stockenden Verkehrs zu achten. Ein Auto musste daraufhin abbremsen, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf nahm die 61-Jährige noch Blickkontakt zu dessen Insassen auf und tippte sich mehrfach mit dem Zeigefinger auf die Stirn. Dabei handelte es sich jedoch um eine zivile Polizeistreife, die sich aufgrund des gezeigten Verhaltens dazu entschied, mit der Dame zu sprechen. Die 61-Jährige zeigte sich jedoch weiterhin uneinsichtig. Gegen Sie wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen des Vorfahrtsverstoßes eingeleitet.

03.04.2025 / Unter Kokainfluss am Steuer

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagabend einen 41-jährigen Autofahrer in der Düshorner Straße. Zuvor meldete ein Zeuge die auffällige Fahrweise des Mannes. Ein Drogenvortest reagierte schließlich positiv auf Kokain. Dem 41-Jährigen, der zudem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell