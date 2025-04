Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Zukunftstag bei der Polizei im Heidekreis

Heidekreis (ots)

03.04.25 / Zukunftstag bei der Polizei im Heidekreis

Heidekreis: Einen spannenden Tag durften gut 60 Kinder im Rahmen des Zukunftstages in den Polizeidienststellen Soltau, Munster und Walsrode erleben.

Den Nachwuchspolizistinnen und -polizisten wurde ein "buntes Polizeiprogramm" geboten. Neben einer Führung durch das jeweilige Dienstgebäude, inspizierten die Kinder voller Neugier den Fuhrpark - ein Streifenwagen von innen lässt halt so manches Herz höher schlagen. Zudem wurde im Rahmen der Spurensicherung viel gepinselt und geklebt. Die jungen Detektive sicherten dabei auch ihre eigenen Fingerabdrücke. Actionreich wurde es, als die Diensthundeführer mit ihren treuen Begleitern in Walsrode sowie Munster vorbeischauten und sich vorstellten. Die "schweren Jungs" der Verfügungseinheit setzten sich ebenfalls in Szene und zeigten ihre umfangreiche Ausrüstung. In Soltau konnten die Kinder sogar die Schießraumanlage begutachten.

Am Ende des Zukunftstages waren sich alle einig: "Das war ein tolles Erlebnis!", schwärmte eine Kinderkommissarin mit leuchtenden Augen.

Das Interesse an dem Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Heidekreis war wieder enorm - viele Plätze waren schon früh vergeben. Wer sich für den Polizeiberuf interessiert und Informationen zum Studium oder auch Praktika erhalten möchte, kann sich gerne unter 05191-9380106 melden.

