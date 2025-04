Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Geldbörse aus Auto entwendet; Bad Fallingbostel: Fahrzeugteile entwendet

Heidekreis (ots)

01.04.2025 / Geldbörse aus Auto entwendet

Schneverdingen: Unbekannte schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag die Fahrerscheibe eines Autos ein, das unter einem Carport in der Feldstraße stand. Aus dem Fahrzeug wurde schlussendlich eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

01.04.2025 / Fahrzeugteile entwendet

Bad Fallingbostel: Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in einen hochwertigen SUV ein, der auf einem Grundstück in der Straße "Im Wedden" stand. Vom Fahrzeug entfernten die Täter das Lenkrad, die Außenspiegel sowie die Scheinwerfer. Zudem wurde das digitale Kombiinstrument ausgebaut. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell