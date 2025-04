Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Pflichtversicherungsverstöße; Walsrode/Schwarmstedt: Kontrollen; Benzen: Unfall mit zwei Verletzten

Heidekreis (ots)

01.04.2025 / Pflichtversicherungsverstöße

Heidekreis: Die Polizeiinspektion Heidekreis wies in den letzten Wochen wiederkehrend auf verschiedenen Kanälen auf das neue Versicherungsjahr hin, das zum 01.03.2025 begann. Die Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen - wie Mofas, Mopeds, E-Scooter und S-Pedelecs - dürfen ab diesem Zeitpunkt nur noch mit grünen Kennzeichen am Straßenverkehr teilnehmen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5980097). Dennoch stellten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis eine hohe zweistellige Zahl an Pflichtversicherungsverstößen im Monat März fest. Die meisten davon entfielen übrigens auf E-Scooter, die mit abgelaufenem Versicherungsschutz oder völlig ohne Kennzeichen unterwegs waren.

Ein solcher Verstoß stellt eine Straftat dar, die eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen oder eine Freiheitstrafe bis zu einem Jahr nach sich ziehen kann. Deutlich teurer kann es werden, wenn ein Unfall verursacht wird, da der entstandene Schaden in der Regel aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss - bei Personenschäden können die damit verbundenen Kosten extrem ansteigen.

31.03.2025 / Kontrollen

Walsrode/Schwarmstedt: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Montag stationäre Kontrollen in Walsrode und Schwarmstedt durch. Neben der Feststellung etlicher Ordnungswidrigkeiten, darunter zahlreiche Gurt- und Handyverstöße, stellten die Polizeibeamten innerorts auch insgesamt 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Bei einer Kontrolle reagierte der Drogenvortest eines 23-jährigen Autofahrers, der zudem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, positiv auf THC. Er musste zur weiteren Klärung eine Blutprobe abgeben.

31.03.2025 / Unfall mit zwei Verletzten

Benzen: Am Montag kam es gegen 13:15 Uhr, auf dem Verbindungsweg zwischen Benzen und der Landesstraße 190, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 18-jähriger Autofahrer verlor auf der einspurigen Fahrbahn, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, das schließlich mit einem Baum kollidierte. Der 18-jährige Beifahrer wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Bei der weiteren Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der leichtverletzte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

