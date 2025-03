Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Sachbeschädigungen 2. Schneeheide, Brand 3. Groß Eilsdorf, Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Sachbeschädigungen:

Am Freitagabend entzündeten unbekannte Täter einen 1100-Liter Papiercontainer in der Poststraße beim Rathaus. Dieser gerät in Vollbrand, wodurch zwei weitere Container geschädigt werden. Unmittelbar vor Brandausbruch sollen vier Jugendliche vom Brandort geflüchtet sein.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Bahnhofstraße in Soltau zwei Häuser mit Graffiti versehen. Mit schwarzer Farbe wurde etwas Ähnliches wie ein "Smiley Emoji" aufgesprüht. An beiden Häusern entstand Sachschaden, da der vorherige Zustand nur durch Überstreichen oder chemischer Behandlung wieder hergestellt werden kann.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, wurde durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Gymnasiums Soltau eingeworfen; zwei weitere Scheiben wurden durch Bewurf beschädigt. Im Nahbereich wurden zwei Personen gesehen. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar.

Mögliche Täterhinweise zu den Taten werden an die Polizei Soltau unter 05191 93800 erbeten.

2. Schneeheide, Brand leerstehendes Gebäude:

In den frühen Morgenstunden des 29.03.2025, gegen 01:00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein leerstehendes Gebäude an der Bundesstraße 209 in Walsrode OT Schneeheide in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus wurde von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr verhindert. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

3. Groß Eilsdorf, Verkehrsunfall mit Trunkenheit:

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:15 Uhr, kam ein 25-jähriger Fahrzeugführer beim Durchfahren einer Linkskurve im Walsroder Ortsteil Groß Eilstorf mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit mehreren Verkehrszeichen sowie der Mauer eines angrenzenden Grundstücks. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille fest. Der 25-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, sodass er mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurde. Im Krankenhaus wurde dem Unfallbeteiligten eine Blutprobe entnommen. An dem beteiligten PKW entstand ein Totalschaden.

4. Allertal, Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln:

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel einen BMW auf der Rastanlage Allertal, nachdem dieser zuvor aufgrund seiner Fahrweise mit Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gemeldet wurde. Bei dem 42-Jährigen Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen wurden auch im Rahmen der Kontrolle diverse Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuten könnten. U.a. konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Aufgrund der Gesamtheit der Feststellungen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

5. Dorfmark, Widerstand mit psychisch erkrankter Person:

Am Sonnabendmorgen wurden Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel zur Tankstelle an der BAB 7 in Dorfmark gerufen. Nach einem Abschleppvorgang kam es dort zu Unstimmigkeiten mit einem 63-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Hamburg. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde dieser zunehmend aggressiver und schlug schließlich auch mit Fäusten nach einer Beamtin. Schließlich konnte er überwältigt und später auch beruhigt werden. Hintergrund für sein Verhalten war scheinbar eine psychische Erkrankung. Er wurde dem Krankenhaus zugeführt. Eine Beamtin wurde leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell