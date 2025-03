Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Europaletten entwendet; Munster: Tiny House ohne Erlaubnis geladen

Heidekreis (ots)

27.03.2025 / Europaletten entwendet

Schneverdingen: In der Zeit vom 21.03.2025 bis zum 27.03.2025 entwendeten Unbekannte etwa 70 Europaletten von einem umzäunten Lagerplatz, der sich in der Elly-Heiss-Knapp-Straße befindet. Die Täter schnitten zum Betreten des Firmengeländes den dortigen Maschendrahtzaun auf. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeuge nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

27.03.2025 / Tiny House ohne Erlaubnis geladen

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagvormittag einen Sattelzug in Munster, der ein Tiny House geladen hatte. Für die überbreite Ladung konnte der Fahrer des Sattelzuges jedoch keine gültige Genehmigung vorlegen. Das Tiny House musste vorerst abgeladen werden. Dem 45-jährigen Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

