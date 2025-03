Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

28.03.2025 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Am Freitagmittag wurde gegen 11:45 Uhr ein grauer Mercedes-Benz beschädigt, der auf einem Parkplatz "Am Markt" stand. Dabei beobachteten Kinder einen älteren Autofahrer, der das Fahrzeug beim Ausparken touchierte, seine Fahrt jedoch fortsetzte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Weitere Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

