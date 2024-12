Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Fahrerin und Unfallzeuge gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Stenerner Weg;

Unfallzeit: 05.12.2024, etwa 15.00 Uhr bis 15.15;

Nach einem Verkehrsunfall in Bocholt sucht die Polizei eine Pkw-Fahrerin und einen möglichen Unfallzeugen. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 11-jähriger Junge aus Bocholt mit seinem Fahrrad den Radweg der Straße Stenerner Weg. Etwa gegen 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr kam es in Höhe des Weiterbildungskollegs Westmünsterland zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus der Parkplatzausfahrt des Kollegs kommend in den Stenerner Weg einfahren wollte. Nach dem Unfall erkundigte sich die Fahrerin nach dem Befinden des Jungen. Dieser gab der Fahrerin gegenüber an, dass nichts passiert sei. Danach trennten sich die beiden und die Frau setzte ihre Fahrt fort. Zu einem späteren Zeitpunkt musste der Junge feststellen, dass er durch den Sturz offenbar doch leichte Verletzungen davongetragen hatte. Bei dem Pkw soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Die Fahrerin hatte schulterlange, dunkle Haaren und trug eine Brille. Der Unfall sei zudem durch einen Mann beobachtet worden, der zum Unfallzeitpunkt mit seinem Hund am Stenerner Weg spazieren ging.

Die Polizei sucht die beteiligte Pkw-Fahrerin und den Zeugen. Beide werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990, zu melden. (pl)

