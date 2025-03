Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Wenden (ots)

Unbekannte haben am späten Samstagabend (22.03.2025) in zwei Hünsborner Straßen jeweils einen Gullideckel ausgehoben. Sowohl in der Steimelstraße, als auch in der Dreikönigsstraße entstanden dadurch Gefahrenpunkte, die zu schweren Unfällen hätten führen können. Aus diesem Grund ermittelt das Verkehrskommissariat auch wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr". Hierbei handelt es sich um einen Straftatbestand. Dies macht deutlich, dass die Tat keinesfalls ein Kavaliersdelikt ist. Die Folgen eines solch rücksichtslosen Verhaltens können gravierend sein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4112.

