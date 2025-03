POL-HK: Walsrode: Polizeibeamter verletzt

Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode: Polizeibeamter verletzt

30.03.2025 / Polizeibeamter verletzt

Walsrode: Am frühen Sonntagmorgen wurde vor einer Bar in der Langen Straße eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Während der Sachverhaltsaufnahme kam es zu weiteren Auseinandersetzungen, wobei einem 28-jährigen Polizeibeamten gegen den Kopf geschlagen wurde. Der Tatverdächtige, ein 19-Jähriger aus Walsrode, konnte noch vor Ort durch die Polizei fixiert werden. Dabei versuchte ein 31-Jähriger den fixierten Heranwachsenden zu befreien. Dies konnte durch weitere Polizeikräfte verhindert werden. Der 28-jährige Polizeibeamte musste leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden - er ist vorerst nicht dienstfähig. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde die Entnahme einer Blutprobe beim 19-jährigen Tatverdächtigen angeordnet. Gegen ihn wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

