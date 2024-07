POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Neustadt-Ortsteil Hambach (ots) - Am Sonntagvormittag kam es aus bislang noch ungeklärten Gründen zu einem Brand in einem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt-Ortsteil Hambach. Zu Personenschäden kam es hierbei nicht. Der Brand, bei dem ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand, wurde mittlerweile gelöscht. Erkenntnisse zur Brandursache liegen noch nicht vor. Rückfragen bitte an: ...

