Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Unfallflüchtiger gesucht

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

01.04.2025 / Unfallflüchtiger gesucht

Rethem: In der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh kam es an der Einmündung Bahnhofstraße/Rodewalder Straße in Rethem zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Auto wollte aus Richtung Nienburg über die genannte Einmündung in die Rodewalder Straße einbiegen, überfuhr dabei aber die dortige Verkehrsinsel. Dabei wurden die beiden Verkehrszeichen, jeweils ein Richtungspfeil (VZ 222), beschädigt. Das Auto schliff dabei eines der Schilder etwa 100 Meter in Richtung der Langen Straße mit. Nach Auswertung der Unfallspuren kann gesagt werden, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um ein Audi A4 Avant quattro, Baujahr 2001 bis 2005, handelt. Zudem muss der Audi im Bereich der Fahrzeugfront massive Beschädigungen aufweisen. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell