Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Kupferrohre entwendet; Schneverdingen: 84-Jährige schwer verletzt; Munster: Auto zerkratzt

Heidekreis (ots)

02.04.2025 / Kupferrohre entwendet

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in den Lagerraum einer Firma für Sanitärtechnik in der Harburger Straße ein. Die Täter entwendeten dabei neuwertige Kupferrohre im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zur Tat sowie zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

02.04.2025 / 84-Jährige schwer verletzt

Schneverdingen: Am Mittwochmittag kam es gegen 11:50 Uhr in der Königsberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde. Eine 50-Jährige fuhr zunächst rückwärts mit ihrem Auto von einem Grundstück und übersah dabei die 84-Jährige auf ihrem Pedelec. Durch den Zusammenstoß verlor die Radfahrerin ihr Gleichgewicht und stürzte so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

28.03.2025 / Auto zerkratzt

Munster: Unbekannte zerkratzten bereits am 28.03.2025 (Freitag), in der Zeit von 08:30 Uhr bis 18:15 Uhr, einen schwarzen Kia, der auf dem Parkplatz am Friedrich-Heinrich-Platz stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

