Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Ohne Führerschein unterwegs; Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus; Rethem: Auto überschlägt sich (Foto)

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

07.04.2025 / Ohne Führerschein unterwegs

Walsrode: Der Polizei wurde in der Nacht zu Montag ein auffällig fahrendes Auto auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg gemeldet. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten den 54-jährigen Autofahrer schließlich auf der A 27 feststellen und kontrollieren. Dabei stellte sich zwar heraus, dass der Mann nicht unter Einfluss einer Substanz stand, jedoch nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem fiel der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Ein weiteres Strafverfahren folgt nun.

06.04.2025 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Unbekannte drangen am Wochenende, zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ehrhorner Heuweg in Wintermoor ein. Die Täter schlugen hierfür das Küchenfenster ein. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

04.04.2025 / Auto überschlägt sich (Foto)

Rethem: Glück im Unglück hatte ein 20-jähriger Autofahrer am Freitagmittag, als er mit seinem Fahrzeug die B 209 von Stöcken in Richtung Rethem befuhr. Hier verlor er nämlich die Kontrolle über sein Auto, das schlussendlich nach links von der Fahrbahn abkam und sich im Graben überschlug. Dabei touchierte das Fahrzeug einen Baum, ehe es auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand kam. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt und konnte durch einen entgegenkommenden Zeugen aus dem Auto befreit werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell