POL-E: Essen: Unbekannte Frauen stehlen Kondome an Tankstelle - Fotofahndung

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am 28. Juni dieses Jahres stahlen zwei Unbekannte an einer Tankstelle an der Altenessener Straße eine größere Menge Kondom-Packungen. Anschließend flohen die Frauen in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen.

Mit Bildern der Überwachungskamera suchen wir über unser Fahndungsportal nach den Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/145314

Das KK 33 ermittelt wegen Ladendiebstahls und fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

