POL-HK: Neuenkirchen: Einbruch am Vormittag; Soltau: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss; Woltem: Unfall

Heidekreis (ots)

07.04.2025 / Einbruch am Vormittag

Neuenkirchen: Unbekannte drangen am Montag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in ein Wohnhaus im Ortsteil Grauen, in der Straße "Am Ortsfeld", ein. Die Täter hebelten zum Einstieg das Küchenfenster auf und flüchteten unter Mitnahme vom Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

07.04.2025 / Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagabend einen 56-jährigen Autofahrer im Bereich des Bahnhofes. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Harburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

07.04.2025 / Unfall

Woltem: Am Montagnachmittag wollte ein 60-jähriger Autofahrer den Kreuzungsbereich Kreuzkamp/Michaelisweg in Woltem überqueren. Dabei übersah er jedoch ein vorfahrtberechtigtes Auto, das die dortige Kreisstraße befuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde dessen 52-jähriger Fahrer schwer an der Schulter verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

