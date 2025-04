Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch; Walsrode: Unfall mit drei Leichtverletzten; Bad Fallingbostel/A 7: Kettenunfall

Heidekreis (ots)

22.04.2025 / Einbruch

Walsrode: Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag bis Dienstag die Terrassentür eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Straße "Im Sandgarten" auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter schließlich Werkzeug. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

22.04.2025 / Unfall mit drei Leichtverletzten

Walsrode: Am Dienstagmorgen kam es gegen 09:30 Uhr auf der L 191, in Höhe der Anschlussstelle Westenholz, zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige fuhr hier mit ihrem Auto von der Ausfahrt auf die Landesstraße und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Kleinwagen, der von Hodenhagen in Richtung Ostenholz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie die 38-Jährige Fahrerin des Kleinwagens und ihre einjährige Tochter leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

22.04.2025 / Kettenunfall

Bad Fallingbostel/A 7: Am Dienstagmittag kam es gegen 13:00 Uhr auf der A 7 in Richtung Hamburg zu einem Kettenunfall mit insgesamt sechs beteiligten Autos. Ein 37-Jähriger musste kurz hinter der Anschlussstelle Bad Fallingbostel mit seinem Auto verkehrsbedingt abbremsen. Fünf nachfolgende Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhren jeweils auf das vorausfahrende Auto auf. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von fast 70.000 Euro.

