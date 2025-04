Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Mehrere Rauschfahrten zu Ostern 2. Ohne Führerschein auf BAB unterwegs 3. E-Scooter nimmt Polizei die Vorfahrt 4. Automaten aufgebrochen 5. Mehrere Einbrüche

1. Rauschfahrten zu Ostern

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 04.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel bei einer 24jährigen Verkehrsteilnehmerin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab bei der jungen Walsroderin einen Wert von 0,83 Promille. Zudem ergab ein Drogenschnelltest auch zusätzlich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis und Kokain. In der Nacht zu Ostermontag kontrollierten Beamte in der Eduard-Röders-Straße in Soltau eine 42- jährige Fahrzeugführerin, die kurz zuvor in der Winsener Straße mit ihrem Pkw einen Zaun touchiert habe. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Atemalkohol fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Gleich zweimal führten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Verkehrsteilnehmer ihre Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Mittel standen. Ein 41-jähriger Mann aus Schwarmstedt wurde durch die Beamten mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,53 Promille festgestellt, kurz darauf wurde eine 23-jährige Frau aus Neustadt am Rübenberge mit 1,18 Promille kontrolliert. Bereits am Karfreitag ließ ein 47-Jähriger aus Lindwedel nach dem Konsum von Alkohol seinen zwar Pkw stehen und nutzte stattdessen sein Fahrrad. Er fuhr dabei mittig und in Schlangenlinien auf der Fahrbahn, so dass andere Verkehrsteilnehmer nicht an ihm vorbeifahren konnten und die Polizei alarmierten. Die Beamten stellten hierbei eine erhebliche Alkoholisierung fest, ein Atemtest ergab 2,77 Promille. Gegen alle Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, Blutproben entnommen und Führerscheine beschlagnahmt.

2. Ohne Führerschein

Am Samstagabend führten Polizeibeamtinnen des PK Bad Fallingbostel auf der A7 im Bereich der Anschlussstelle Soltau-Süd eine Verkehrskontrolle durch. Dabei kontrollierten sie einen Verkehrsteilnehmer aus Hamburg, welcher zunächst angab, seinen Führerschein aus Serbien verloren zu haben. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich vor einigen Jahren seinen Führerschein als verloren gemeldet hatte und sich seither nicht um einen Ersatz gekümmert hat. Da der 36jährige Fahrzeugführer jedoch seit vielen Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland begründet hat, hätte er seinen serbischen Führerschein in einen deutschen Führerschein tauschen müssen. Die Beamten leiteten daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten die Weiterfahrt.

3. E-Scooter nimmt Polizei die Vorfahrt

Am Gründonnerstag, gegen 19.15 Uhr, nahm eine 14jährige Fahrerin eines E-Scooters einem Streifenwagen der Polizei im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel die Vorfahrt. Die Polizeibeamten konnten schnell reagieren und einen Verkehrsunfall durch Gefahrenbremsung verhindern. Zudem ist eine zweite Person auf dem E-Scooter unerlaubt mitgefahren. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

4. Automaten aufgebrochen

In der Nacht zum Ostermontag wird in der Vogteistraße in Bad Fallingbostel ein Getränkeautomat aufgebrochen. Dabei wird der Automat auf bisher nicht bekannte Art und Weise aufgebrochen und das Münzgeld im Wert von etwa 236 Euro mit. Zeugen können sich beim Polizeikommissariat Bad Fallingbostel unter 05162-9720 melden.

5. Mehrere Einbrüche in Vereinsheime und unbewohntes Wohnhaus

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in das Vereinsheim der SG Benefeld-Cordingen entwendeten Bargeld. Auch in das Vereinsheim des SC Böhme und das des SV Essel wurde am Osterwochenende eingebrochen.

Gleich zweimal drangen unbekannte Täter in der Zeit von Gründonnertag bis Ostersonntag in das selbe unbewohnte Haus in der Rodewalder Straße in Rethem/Aller ein und entwendeten aus diesem eine bislang unbekannte Anzahl von Gegenständen.

In allen Fällen wurden die Türen gewaltsam geöffnet. Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

